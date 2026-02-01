Трамп потребовал немедленно посадить Обаму в тюрьму

Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к немедленному аресту бывшего главы государства Барака Обамы, обвинив его в фабрикации версии о связях Трампа с Россией. Об этом сообщает издание American Conservative, связывая заявления действующего президента с событиями вокруг выборов 2016 года.
По утверждению Трампа, его предшественник якобы использовал «российскую тему» для подрыва политической легитимности и попытки повлиять на исход выборов. Он возлагает ответственность на Обаму за действия американских спецслужб, которые, по его версии, были направлены на дискредитацию победы республиканского кандидата и ослабление доверия к демократическим институтам США.
В публикации отмечается, что в последние дни Трамп заметно усилил риторику в отношении своих политических оппонентов. Авторы материала связывают новую волну обвинений в адрес Обамы с недавними действиями ФБР по изъятию документов, касающихся президентских выборов 2020 года, на которых Трамп потерпел поражение от Джо Байдена.
Ранее Обама охарактеризовал убийство Алекса Претти агентами иммиграционной службы как трагедию и предупредил, что это должно стать сигналом для всей страны о том, что основные ценности Америки находятся под угрозой.