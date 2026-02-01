Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп потребовал немедленно посадить Обаму в тюрьму

Президент США выступил с призывом к немедленному аресту Обамы, обвинив его в фабрикации версии о связях Трампа с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к немедленному аресту бывшего главы государства Барака Обамы, обвинив его в фабрикации версии о связях Трампа с Россией. Об этом сообщает издание American Conservative, связывая заявления действующего президента с событиями вокруг выборов 2016 года.

По утверждению Трампа, его предшественник якобы использовал «российскую тему» для подрыва политической легитимности и попытки повлиять на исход выборов. Он возлагает ответственность на Обаму за действия американских спецслужб, которые, по его версии, были направлены на дискредитацию победы республиканского кандидата и ослабление доверия к демократическим институтам США.

В публикации отмечается, что в последние дни Трамп заметно усилил риторику в отношении своих политических оппонентов. Авторы материала связывают новую волну обвинений в адрес Обамы с недавними действиями ФБР по изъятию документов, касающихся президентских выборов 2020 года, на которых Трамп потерпел поражение от Джо Байдена.

Ранее Обама охарактеризовал убийство Алекса Претти агентами иммиграционной службы как трагедию и предупредил, что это должно стать сигналом для всей страны о том, что основные ценности Америки находятся под угрозой.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше