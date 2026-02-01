В августе 2025 года украинские СМИ писали, что суд запретил строительство мемориального военного кладбища возле села Мархалевка, против которого выступали местные власти и жители. Об этом весной того же года также сообщала испанская газета Pais. По данным издания, власти и жители села Мархалевка выступали против плана властей построить там большое военное кладбище, называя такую инициативу «экоцидом», так как территория, предназначенная для захоронений, является охраняемой природной зоной. Кроме того, в этой местности находятся истоки трех рек, которые протекают через 12 муниципалитетов области, а значит, кладбище может загрязнить грунтовые воды на большой территории.