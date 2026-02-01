На Украине отказались дать землю под военное кладбище в Киевской области

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Верховный суд Украины признал незаконным выделение земли у села Мархалевка в Киевской области под военное кладбище, открытое в 2025 году, военные ВСУ раскритиковали это решение, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на решение суда и реакции военных.
По данным издания, коллегия Верховного суда на днях отклонила кассационные жалобы, ранее поданные Киевской областной военной администрацией и организацией «Национальное военное мемориальное кладбище». По данным СМИ, первые пять захороненных были неизвестными солдатами ВСУ.
«Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалевкой Киевской области», — говорится в Telegram-канале «Страны.ua». Верховный суд подтвердил решения предыдущих инстанций, которые признали противоправным изъятие у села земли под мемориальный комплекс. Суд согласился с доводом, что эта территория входит в заповедный фонд, где запрещена вырубка деревьев.
Издание отмечает, что вердикт суда раскритиковали силы беспилотных систем «Мадьяра», Десантно-штурмовые войска, 1-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и 3-й армейский корпус. Издание приложило их заявления, сделанные в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) и Telegram-каналах.
«Мадьяр» заявил, что у него от решения суда «взрыв мозга» и назвал судей «ничтожными паскудами». А в 3-м корпусе призвали отменить решение, пригрозив акциями ветеранов", — уточняет издание.
В августе 2025 года украинские СМИ писали, что суд запретил строительство мемориального военного кладбища возле села Мархалевка, против которого выступали местные власти и жители. Об этом весной того же года также сообщала испанская газета Pais. По данным издания, власти и жители села Мархалевка выступали против плана властей построить там большое военное кладбище, называя такую инициативу «экоцидом», так как территория, предназначенная для захоронений, является охраняемой природной зоной. Кроме того, в этой местности находятся истоки трех рек, которые протекают через 12 муниципалитетов области, а значит, кладбище может загрязнить грунтовые воды на большой территории.