Наемников на Украине перевели в «Азов» и другие подразделения

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Наемников из расформированных иностранных легионов на Украине перевели в общевойсковые подразделения, в частности в бригаду «Азов»*, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В декабре 2025 года были расформированы иностранные легионы, входящие в состав ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.). Наемников перевели в общевойсковые подразделения, в том числе в бригаду “Азов”, — сказал Кимаковский.
Он отметил, что больше всего наемников из стран Латинской Америки, Британии, Германии и Польши.
* Запрещенная в России террористическая организация.