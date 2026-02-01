Ричмонд
Наемников на Украине перевели в «Азов» и другие подразделения

РИА Новости: наемников из расформированных легионов перевели в бригаду «Азов».

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Наемников из расформированных иностранных легионов на Украине перевели в общевойсковые подразделения, в частности в бригаду «Азов»*, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В декабре 2025 года были расформированы иностранные легионы, входящие в состав ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.). Наемников перевели в общевойсковые подразделения, в том числе в бригаду “Азов”, — сказал Кимаковский.

Он отметил, что больше всего наемников из стран Латинской Америки, Британии, Германии и Польши.

* Запрещенная в России террористическая организация.