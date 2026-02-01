Лариса Долина выпустит новую версию песни «Стена»

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина выпустит новую версию своей песни «Стена», рассказал РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин.
«Еще не было нового релиза песни “Стена”. Впервые я анонсирую эту новость. Буквально на днях, действительно, выйдет новая “Стена”, — сказал он РИА Новости.
По словам Пудовкина, судьба Ларисы Долиной складывалась так, что в ее жизни всегда были, есть и будут преграды, те самые стены, которые нужно преодолевать и разрушать. Артистка справляется со всеми препятствиями на своем пути, в том числе, благодаря любви и поддержке публики.
«Но этот зрительский интерес, совершенно невероятная поддержка, цифры, которые говорят сами за себя. Вы можете посмотреть динамику — она ошеломляющая. Концерты, которые сейчас проходят по всей стране и будут проходить, много зрителей, много людей, которые приходят поддержать, посмотреть, как она выглядит, не сломали ли ее, не разорвали ли», — отметил он.
Песня «Стена» в исполнении Ларисы Долиной была выпущена в 1998 году. Композицию написал Аркадий Укупник на стихи Михаила Танича. Песня вошла в альбом Долиной «Певица и музыкант».
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.