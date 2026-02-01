В Китае казнили 11 членов действовавшей в Мьянме преступной группировки

Криминальная группа, известная как «семья Мин», причастна к гибели 14 граждан КНР и ранению множества других, постановил суд. Члены банды виновны в умышленных убийствах, нанесении телесных повреждений, незаконном лишении свободы, мошенничестве и организации подпольных казино.