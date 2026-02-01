Ричмонд
В Китае казнили 11 членов действовавшей в Мьянме преступной группировки

Криминальная группа, известная как «семья Мин», причастна к гибели 14 граждан КНР и ранению множества других, постановил суд.

ШАНХАЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Народный суд средней ступени города Вэньчжоу (провинция КНР Чжэцзян) распорядился привести в исполнение смертный приговор 11 членам банды, оперировавшей центрами телефонного и интернет-мошенничества на севере Мьянмы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Криминальная группа, известная как «семья Мин», причастна к гибели 14 граждан КНР и ранению множества других, постановил суд. Члены банды виновны в умышленных убийствах, нанесении телесных повреждений, незаконном лишении свободы, мошенничестве и организации подпольных казино.

Привидение в исполнение смертного приговора было одобрено Верховным народным судом КНР.