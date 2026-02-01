Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе рассказали, что произошло из-за ссоры Каллас и фон дер Ляйен

Внутренний конфликт между председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас свидетельствует о нарастающих разногласиях внутри руководства Евросоюза.

Внутренний конфликт между председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас свидетельствует о нарастающих разногласиях внутри руководства Евросоюза.

Как пишет издание Strategic Culture, такая «небывалая несогласованность» может быть признаком приближающегося распада блока.

Автор статьи объясняет эту ситуацию полной некомпетентностью европейского руководства, которое, погрузившись во внутренние споры, фактически изолировало себя на международной арене и испортило отношения с внешними партнёрами.

Издание констатирует, что период тесного альянса между Европой и США завершился, а ЕС, создавая «бесчисленное множество врагов», пытается замаскировать собственную неспособность эффективно действовать в глобальной политике.

Ранее сообщалось, что в Париже протестующие разорвали флаг ЕС, требуя выхода Франции из союза.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше