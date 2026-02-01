На Камчатке вахтовка с рабочими опрокинулась с моста в реку

«По предварительным данным, в утреннее время 1 февраля текущего года на 102-м километре трассы Мильково-Ага вахтовка, перевозившая 26 рабочих акционерного общества “Камчатское золото”, совершила опрокидывание с моста в реку. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 10 человек. Пострадавшие доставлены в Мильковскую районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.