Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке вахтовка с рабочими опрокинулась с моста в реку

На Камчатке вахтовка с рабочими опрокинулась в реку, пострадали десять человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вахтовка с рабочими золотодобывающей компании опрокинулась с моста в реку на Камчатке, пострадали 10 человек, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.

«По предварительным данным, в утреннее время 1 февраля текущего года на 102-м километре трассы Мильково-Ага вахтовка, перевозившая 26 рабочих акционерного общества “Камчатское золото”, совершила опрокидывание с моста в реку. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 10 человек. Пострадавшие доставлены в Мильковскую районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Правоохранителями организована проверка обстоятельств травмирования рабочих по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. Также в настоящее время органом следствия устанавливаются детали произошедшего.

«По итогам доследственной проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», — уточнили в СК.