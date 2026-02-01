Сотни тысяч американцев вышли на протесты против иммиграционной службы

Протесты против миграционной политики США в Миннесоте. Видео © X / Tony Seruga.
Особенно напряжённая обстановка сложилась в штате Миннесота. Митинги там продолжаются с начала года. Поводом стало убийство сотрудницей иммиграционной таможенной службы жительницы Миннеаполиса. На этой неделе от рук представителей того же ведомства погиб ещё один гражданин США. После этого протесты усилились.
В Лос-Анджелесе протестующие заблокировали здание иммиграционной службы. Это привело к столкновениям с правоохранителями. Как пишет CNN, из-за массовых акций многие предприятия приостановили работу. В нескольких штатах отменили занятия в школах.
Ранее в Миннеаполисе начались протесты после гибели поэтессы Рене Николь Гуд. По версии властей, она попыталась на машине протаранить сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США. В результате её застрелили.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.