NHK: премьер Японии повредила руку во время предвыборной агитации

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, возглавляющая правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), повредила руку во время агитации перед досрочными выборами в нижнюю палату парламента и проходит лечение. Об этом перед дебатами сообщил диктор телеканала NHK, сославшись на данные правящей партии.