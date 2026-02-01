Ричмонд
NHK: премьер Японии повредила руку во время предвыборной агитации

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, возглавляющая правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), повредила руку во время агитации перед досрочными выборами в нижнюю палату парламента и проходит лечение. Об этом перед дебатами сообщил диктор телеканала NHK, сославшись на данные правящей партии.

Из-за травмы Такаити пропустит участие в телевизионных дебатах лидеров партий. Вместо нее в программе участвует один из руководителей ключевого партийного политического совета.

Досрочные выборы в нижнюю палату парламента Японии пройдут 8 февраля. Согласно опросам ведущих японских газет, в том числе «Иомиури», «Никкэй» и «Майнити», ЛДП имеет все шансы вернуть себе утраченное ранее единоличное большинство даже без учета мандатов входящей в коалицию партии «Общество обновления Японии».

Согласно принятой в Японии традиции, кандидаты и политики всех уровней ездят по стране и выступают с предвыборными речами на улицах городов.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше