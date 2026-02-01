NHK: премьер Японии повредила руку во время предвыборной агитации

Из-за травмы Такаити пропустит участие в телевизионных дебатах лидеров партий. Вместо нее в программе участвует один из руководителей ключевого партийного политического совета.
Досрочные выборы в нижнюю палату парламента Японии пройдут 8 февраля. Согласно опросам ведущих японских газет, в том числе «Иомиури», «Никкэй» и «Майнити», ЛДП имеет все шансы вернуть себе утраченное ранее единоличное большинство даже без учета мандатов входящей в коалицию партии «Общество обновления Японии».
Согласно принятой в Японии традиции, кандидаты и политики всех уровней ездят по стране и выступают с предвыборными речами на улицах городов.