МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Британские пивоварни закрываются с рекордной скоростью за последние 50 лет, в 2025 году перестали работать почти 140 заведений, сообщает газета Telegraph.
По данным издания, в 2025 году общее число пивоварен в стране снижалось на три каждую неделю.
«Великобритания “теряет” свои пивоварни с самой быстрой скоростью за последние 50 лет под правительством лейбористов», — говорится в сообщении.
Газета добавляет со ссылкой на данные Общества независимых пивоваров и их партнеров (SIBA), что число независимых пивоварен в 2025 году сократилось на восемь процентных пунктов и составило 1578. За 2025 год в Британии стало на 137 пивоварен меньше. Всего с 2023 года закрылись 237 заведений.
Одной из причин такой тенденции газета называет «удушающее» налогообложение.