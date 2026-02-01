Ричмонд
Британские пивоварни закрываются с рекордной скоростью

Британские пивоварни закрываются с рекордной за последние 50 лет скоростью.

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Британские пивоварни закрываются с рекордной скоростью за последние 50 лет, в 2025 году перестали работать почти 140 заведений, сообщает газета Telegraph.

По данным издания, в 2025 году общее число пивоварен в стране снижалось на три каждую неделю.

«Великобритания “теряет” свои пивоварни с самой быстрой скоростью за последние 50 лет под правительством лейбористов», — говорится в сообщении.

Газета добавляет со ссылкой на данные Общества независимых пивоваров и их партнеров (SIBA), что число независимых пивоварен в 2025 году сократилось на восемь процентных пунктов и составило 1578. За 2025 год в Британии стало на 137 пивоварен меньше. Всего с 2023 года закрылись 237 заведений.

Одной из причин такой тенденции газета называет «удушающее» налогообложение.