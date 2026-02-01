Аналитики дали позитивные прогнозы для ценителей кофе в России

«В этом году урожаи в большинстве стран высокие, а кофейная ягода — отличного качества… Кения порадовала, впрочем как и всегда, большим количеством кофе с чистыми классическими вкусовыми профилями. И ещё более умеренным ростом цен — если в Эфиопии год к году цены за килограмм зелёного кофе выросли в среднем на 2 доллара, то в Кении рост составил порядка 1 доллара. Это, безусловно, хорошие новости после скачков последних лет», — рассказала директор по контролю качества кофе компании Анастасия Филиппова.