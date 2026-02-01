Экс-дипломат назвал притязания ЕС по Украине максималистскими

По его словам, сегодня в европейской риторике звучат обвинения в адрес России в безосновательных и невозможных требованиях, однако реалии показывает иную картину. «Если мы сегодня проанализируем то, что говорилось и делалось в Стамбуле в 2022 году, то увидим, что тогда у России не было тех же требований, которые есть сейчас», — отметил Скапини.