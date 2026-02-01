РИМ, 1 фев — РИА Новости. Власти европейских стран постепенно начинают осознавать, что их притязания по украинскому конфликту не имеют оснований, заявил РИА Новости дипломатический представитель оппозиционной непарламентской партии «Cуверенная народная демократия» Бруно Скапини.
«Я считаю, что европейцы начали понимать, что у них нет пространства для отстаивания своих претензий, потому что притязания Европы являются максималистскими», — заявил Скапини перед началом съезда партии в Риме.
По его словам, сегодня в европейской риторике звучат обвинения в адрес России в безосновательных и невозможных требованиях, однако реалии показывает иную картину. «Если мы сегодня проанализируем то, что говорилось и делалось в Стамбуле в 2022 году, то увидим, что тогда у России не было тех же требований, которые есть сейчас», — отметил Скапини.
Эксперт подчеркнул, что за прошедшее время изменилась сама ситуация на земле, а вместе с ней цели и ставки сторон конфликта.
«Очевидно, что со временем меняются требования, меняются цели, меняются и ставки. Поэтому стремление России урегулировать конфликт с приобретением Донбасса, на мой взгляд, в конечном счете выглядит вполне легитимным», — считает бывший итальянский дипломат.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершились 24 января. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби ожидается ориентировочно в воскресенье, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что новый раунд переговоров будет двусторонним, но США могут присоединиться.