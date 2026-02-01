Ричмонд
«Русские участвуют». В США заявили, что на Украине идут сразу два конфликта

Профессор Миршаймер: на Украине идут конфликты на поле боя и в сфере пиара.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В настоящий момент на Украине идут сразу два конфликта: вооруженный и в области пиара, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

«Дело в том, что на Украине идут как бы два конфликта. Один — на поле боя, а другой — в сфере общественного мнения, конфликт в сфере пиара. Так что русские участвуют в этом театре абсурда. Они позволяют Зеленскому говорить возмутительные вещи и даже Трампу позволяют говорить возмутительные вещи. А потом они их поправляют и четко обозначают свою позицию», — отметил он.

По мнению профессора, регулярные заявления главы киевского режима и европейских политиков о необходимости установления перемирия — это пример политического пиара, которые не имеет никакого реального содержания.

«Возможно, в какой-то момент мы придем к урегулированию путем переговоров. Конечно, многие на Западе будут говорить, и Зеленский постоянно это повторяет, что нужно объявить перемирие: “Нам не нужно урегулирование путем переговоров. Давайте начнем с перемирия”. Россияне однозначно дали понять, что никакого перемирия не будет, так что это бессмысленный разговор. Тем не менее такие люди, как Зеленский и другие европейские политики, постоянно говорят о перемирии, хотя это невозможно», — пояснил Миршаймер.

Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.

Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки. При этом, пояснил он, Россия и с такими представителями готова вести разговор.

