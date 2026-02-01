«Русские участвуют». В США заявили, что на Украине идут сразу два конфликта

«Возможно, в какой-то момент мы придем к урегулированию путем переговоров. Конечно, многие на Западе будут говорить, и Зеленский постоянно это повторяет, что нужно объявить перемирие: “Нам не нужно урегулирование путем переговоров. Давайте начнем с перемирия”. Россияне однозначно дали понять, что никакого перемирия не будет, так что это бессмысленный разговор. Тем не менее такие люди, как Зеленский и другие европейские политики, постоянно говорят о перемирии, хотя это невозможно», — пояснил Миршаймер.