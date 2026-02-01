Ричмонд
Премьер Японии отменила участие в утренней программе из-за травмы

Премьер Японии отменила участие в утренней программе из-за травмы руки.

ТОКИО, 1 фев — РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отменила участие в утренней программе на NHK из-за травмы руки, полученной во время предвыборных поездок, вместо нее в программе принял участие заместитель главы совета по политическим вопросам правящей Либерально-демократической партии Норихиса Тамура.

В начале программы ведущий сообщил, что, по данным ЛДП, глава правительства повредила руку в ходе агитационной кампании и сейчас проходит лечение. Передача была посвящена дебатам перед выборами в нижнюю палату парламента и предполагала участие лидеров основных партий.

«Во время избирательной кампании она пожимала руки и занималась разной деятельностью, много двигалась, поэтому и получила травму. Сегодня она не смогла принять участие в программе, приносим извинения», — пояснил отсутствие премьера Тамура.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити 23 января объявила о досрочном роспуске нижней палаты парламента. Выборы назначены на 8 февраля.

Согласно опросу избирателей, проведенному агентством Киодо, правящая коалиция Либерально-демократической партии и Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) получит большинство голосов.

