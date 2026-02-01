Премьер Японии отменила участие в утренней программе из-за травмы

В начале программы ведущий сообщил, что, по данным ЛДП, глава правительства повредила руку в ходе агитационной кампании и сейчас проходит лечение. Передача была посвящена дебатам перед выборами в нижнюю палату парламента и предполагала участие лидеров основных партий.