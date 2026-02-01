Эксперт прокомментировал предстоящие переговоры России и Украины в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 1 фев — РИА Новости. Проведение переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США в Абу-Даби полностью соответствует приоритетам внешней политики ОАЭ, заявил в беседе с РИА Новости эксперт базирующегося в Эмиратах исследовательско-аналитического центра Trends Мохаммед Рашван.
«Это полностью соответствует приоритетам внешней политики ОАЭ, в частности шестому принципу внешней политики, установленному шейхом Мохаммедом бин Заидом в 2022 году», — сказал РИА Новости эксперт.
Он напомнил, что шестой принцип внешней политики ОАЭ заключается «в стремлении деэскалировать конфликты и напряжённость в регионе и за его пределами путём поддержки политических решений».
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23−24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.