Трамп прекратит федеральную помощь в борьбе с беспорядками городам Демпартии

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силовые органы перестанут помогать властям городов в борьбе с массовыми беспорядками и протестами.
«Это является обязанностью местных властей и государства», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
При этом американский лидер уточнил, что такая мера распространяется только на населённые пункты, где у власти находятся представители оппозиционной ему Демократической партии США.
«Я дал указание министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, что ни при каких обстоятельствах мы не будем принимать участие в различных плохо управляемых демократических городах в связи с их протестами или беспорядками, если и до тех пор, пока они не обратятся к нам за помощью», — заявил Трамп.
Напомним, масштабные протесты прошли в США из-за убийства поэтессы и активистки Рене Николь Гуд. Инцидент произошел в Миннеаполисе во время рейда иммиграционной службы ICE в Миннеаполисе. Женщину была застрелена при попытке досмотра ее автомобиля.
Сообщалось, что губернатор Калифорнии Ньюсом подал иск на администрацию Трампа на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе, вот чего добивается чиновник.
Тем временем у здания суда в американском Миннеаполисе собрались тысячи людей с транспарантами. Они требуют полного ухода миграционных офицеров из города. Журналисты называют происходящее «репетицией общенационального похода на Вашингтон».