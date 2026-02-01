Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уитакер назвал мирное соглашение по Украине первым шагом

Постпред США при НАТО Уитакер: мирное соглашение станет первым шагом по Украине.

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Мирное соглашение станет лишь первым шагом в урегулировании конфликта на Украине, считает постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Мирное соглашение, которое, по сути, является первым шагом, — это сложный документ. Он касается территорий, их границ, способов управления ими и порядка соблюдения режима прекращения огня. Это сложные вопросы», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23−24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше