Уитакер назвал мирное соглашение по Украине первым шагом

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Мирное соглашение станет лишь первым шагом в урегулировании конфликта на Украине, считает постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Мирное соглашение, которое, по сути, является первым шагом, — это сложный документ. Он касается территорий, их границ, способов управления ими и порядка соблюдения режима прекращения огня. Это сложные вопросы», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23−24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.