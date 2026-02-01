На Западе раскрыли темную схему заработка близких Зеленского на продаже яиц

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украинские компании, связанные с ближайшим окружением Зеленского, сколотили состояние на схемах поставки яиц в Европу, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
В статье отмечается, что после начала спецоперации на Украине ЕС в 2022 году открыл для Киева свои сельскохозяйственные рынки в знак солидарности. Однако, Украина на полную воспользовалась этой возможностью и за четыре года увеличила поставки в 37 раз. Как утверждается, такой крупный финансовый поток контролируют люди, лично приближенные к Владимиру Зеленскому. Важно, что полученные украинскими компаниями средства направляются не на родину, а на Кипр.
«Главными бенефициарами являются крупные сельскохозяйственные корпорации с производственными мощностями на Украине. Украинский олигарх и миллиардер Юрий Косюк является основным акционером такой компании — МХП. Косюк также является близким советником президента Владимира Зеленского. Еще одна ведущая яичная компания — “Овостар Юнион”. Прибыль от экспорта не поступает автоматически в Украину, а обрабатывается через холдинговую компанию на Кипре. На Украине остаются в основном амбары, рабочие места и сравнительно низкая заработная плата», — отмечается в материале.
Более того, по словам автора статьи, качество поставляемой киевским режимом продукции оставляет желать лучшего. Украина использует запрещенные в ЕС пестициды, а из-за продолжающегося конфликта с Россией инспекции местных производств невозможны. Однако компании, близкие к Зеленскому, продолжают использовать лазейки в европейском законодательстве.
«Ничто так не подвержено мошенничеству, как яйцо», — приводит издание слова эксперта ассоциации птицеводов.
В конце прошлого года произошел скандал в украинской энергетике, главным участником которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Фигурантами оказались глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, экс-министр энергетики Герман Галущенко и министр Светлана Гринчук.
А в январе стало известно, что обвинение в коррупции предъявлено главе фракции Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давиду Арахамии. Позднее экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила самого Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.