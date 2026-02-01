Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уитакер оценил перспективы мирного урегулирования на Украине

Постпред США при НАТО Уитакер оптимистично оценил перспективы мира на Украине.

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер выразил оптимизм в отношении перспектив мирного разрешения конфликта на территории Украины.

«Полагаю, мы сейчас ближе (к цели — ред.), чем когда-либо прежде… Я по-прежнему с оптимизмом смотрю на то, что мирное соглашение будет достигнуто, но для этого потребуется согласие обеих сторон, и нам еще предстоит увидеть, каковы будут их условия», — заявил он в интервью Fox News.

Президент США Дональд Трамп 31 января также выразил удовлетворение ходом переговоров и добавил, что теперь этот процесс может успешно проходить и без участия его советников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23−24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше