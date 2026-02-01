Ричмонд
Российские военные с помощью дрона поздравили сослуживца с днем рождения

РИА Новости: разведчик получил посылку на день рождения. находясь в тылу ВСУ.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью беспилотника поздравили сослуживца, выполнявшего боевые задачи в тылу ВСУ, с днем рождения и передали ему посылку на константиновском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения беспилотных систем с позывным «Балас».

«У “Ореха” (позывной бойца ВС РФ — ред.) был день рождения. Мы с пацанами скинулись чем могли — шоколадки, газировка, кто бутылку дал. Через FPV-дрон отправили эту посылку человеку и по радиосвязи поздравили его», — рассказал собеседник агентства.

Военнослужащие передали посылку в середине ноября прошлого года.

«Положили две шоколадки, Bounty, мюсли, две банки сгущенки, пол-литра газировки — колу и пепси», — уточнил он.