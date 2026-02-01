Российские военные с помощью дрона поздравили сослуживца с днем рождения

«У “Ореха” (позывной бойца ВС РФ — ред.) был день рождения. Мы с пацанами скинулись чем могли — шоколадки, газировка, кто бутылку дал. Через FPV-дрон отправили эту посылку человеку и по радиосвязи поздравили его», — рассказал собеседник агентства.