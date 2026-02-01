США не хотят повторения ливийского сценария в Иране, заявил постпред в НАТО

«Мы не хотим дестабилизировать такую ​​страну, как Иран, так, как это сделала администрация (бывшего президента США Барака) Обамы в Ливии, когда был свергнут (ливийский лидер Муамар) Каддафи и не было никакого плана на период после этого. Поэтому нам, очевидно, придется проявлять осмотрительность в использовании нашей силы. Но, повторюсь, мяч на их стороне, и президент (Дональд) Трамп не будет проявлять к ним терпение», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.