США не хотят повторения ливийского сценария в Иране, заявил постпред в НАТО

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. США на фоне эскалации отношений с Ираном не преследуют цели повторения ливийского сценария, утверждает американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
«Мы не хотим дестабилизировать такую страну, как Иран, так, как это сделала администрация (бывшего президента США Барака) Обамы в Ливии, когда был свергнут (ливийский лидер Муамар) Каддафи и не было никакого плана на период после этого. Поэтому нам, очевидно, придется проявлять осмотрительность в использовании нашей силы. Но, повторюсь, мяч на их стороне, и президент (Дональд) Трамп не будет проявлять к ним терпение», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer). Он заявил, что «следующая атака будет еще хуже», и призвал «не дать этому случиться».