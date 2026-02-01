Ричмонд
США не хотят повторения ливийского сценария в Иране, заявил постпред в НАТО

Постпред США в НАТО Уитакер: США не хотят повторения ливийского сценария в Иране.

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. США на фоне эскалации отношений с Ираном не преследуют цели повторения ливийского сценария, утверждает американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

«Мы не хотим дестабилизировать такую ​​страну, как Иран, так, как это сделала администрация (бывшего президента США Барака) Обамы в Ливии, когда был свергнут (ливийский лидер Муамар) Каддафи и не было никакого плана на период после этого. Поэтому нам, очевидно, придется проявлять осмотрительность в использовании нашей силы. Но, повторюсь, мяч на их стороне, и президент (Дональд) Трамп не будет проявлять к ним терпение», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer). Он заявил, что «следующая атака будет еще хуже», и призвал «не дать этому случиться».

