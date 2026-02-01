Ричмонд
Назначенный Трампом спецпосланник по Ираку покинул пост, пишут СМИ

Reuters: Марк Савайя, назначенный Трампом спецпосланником по Ираку, покинул пост.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Марк Савайя, ранее назначенный президентом США Дональдом Трампом на пост специального посланника по Ираку, больше не занимает эту должность, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

В октябре 2025 года Трамп объявил о назначении своего соратника по избирательной кампании Марка Савайи на должность специального посланника по Ираку.

Как отметили агентству два иракских чиновника, Савайя должен был отправиться в Ирак 23 января, чтобы провести встречи с высокопоставленными чиновниками, однако он их внезапно отменил.

«Марк Савайя, ранее назначенный Трампом на пост специального посланника по Ираку,… больше не занимает эту должность», — говорится в сообщении.

По данным агентства, пока неясно, что послужило причиной ухода Савайи и будет ли назначен преемник. Один из источников отметил неправильное управление спецпосланником по Ираку ключевыми ситуациями, включая его неспособность предотвратить переизбрание бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики.

По словам неназваного источника и высокопоставленного иракского чиновника, спецпосланник США по Сирии Том Баррак может взять на себя обязанности государственного департамента США по Ираку.

