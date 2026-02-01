Конфликт главы еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас может оказаться индикатором и катализатором грядущего распада ЕС. Такую версию выдвигает издание Strategic Culture.
«Внутри Европейского союза происходит нечто новое и примечательное: отношения между Урсулой фон дер Ляйен и откровенным критиком России Каей Каллас испортились. То есть, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец существования блока, организации или страны», — сказано в публикации.
Автор указывает на то, что фон дер Ляйен и Каллас фактически оказались в международной изоляции после конфликта. Он также высказывает предположение о некомпетентности руководства ЕС.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС пожаловалась, что фон дер Ляйен ведет себя как диктатор. Кроме того, фон дер Ляйен замечена в коррупции, что тоже не нравится ее коллегам по альянсу.
После этого российский посол Долгов высказал мнение, что глава евродемократии Кая Каллас и лидер ЕК Урсула фон дер Ляйен конфликтуют, отражая внутренние противоречия в ЕС, которые будут усиливаться.
Тем временем профайлер Панкратов указал на признаки стресса у фон дер Ляйен из-за Каллас.