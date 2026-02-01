«Чебурашка 2» стал самой кассовой картиной в России в январе

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Самой кассовой картиной в российских кинотеатрах за первый месяц 2026 года стал фильм-чемпион отечественного проката «Чебурашка 2», выяснило РИА Новости.
«Сборы (с 1 января по 31 января 2026 года): 5 812 353 962 рублей», — следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, с которыми ознакомилось агентство.
Вторая часть любимой россиянами истории про ушастого триумфатора собрала в кинотеатрах за этот период более 11 миллионов человек.
В топ-20 самых кассовых фильмов, кроме лидера и двух других собравших каждый более двух миллиардов рублей новогодних премьер — фильмов «Буратино» и «Простоквашино», — попал и голливудский релиз: фильм «Горничная» с Сидни Суинни и Амандой Сейфрид заработал более 770 миллионов рублей.
Из зарубежных кинолент популярностью в январе у россиян пользуется и фильм-номинант на премию «Оскар» с Тимоти Шаламе в главной роли — «Марти Великолепный», а также хоррор «Возвращение в Сайлент-Хилл».
Стартовавшие в прокате в конце декабря новогодняя комедия «Елки 12» и мультфильм «Три богатыря и свет клином» достигли за праздники сборов более 700 и более 500 миллионов рублей соответственно.
Десятку лидеров замыкает свежая премьера фильма «Левша» с Юрием Колокольниковым, чуть более чем за неделю заработавшая порядка 200 миллионов рублей.
В семейном блокбастере «Чебурашка 2» к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Наталья Щукина, Илья Кондратенко, Ева Смирнова. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Фильм производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия» создавали с участием киностудии «Союзмультфильм», а также при поддержке Фонда кино.
Первую часть кинопохождений знаменитого литературного и анимационного персонажа также снял Дмитрий Дьяченко. Премьера состоялась 1 января 2023 года, и за две недели лента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.