«Чебурашка 2» стал самой кассовой картиной в России в январе

В топ-20 самых кассовых фильмов, кроме лидера и двух других собравших каждый более двух миллиардов рублей новогодних премьер — фильмов «Буратино» и «Простоквашино», — попал и голливудский релиз: фильм «Горничная» с Сидни Суинни и Амандой Сейфрид заработал более 770 миллионов рублей.