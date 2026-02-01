СМИ сообщили об уходе с поста спецпосланника Трампа

Причины его ухода пока неясны, но один из источников указал на неправильное управление ключевыми ситуациями, включая неспособность повлиять на предотвращение переизбрания бывшего иракского премьера Нури аль-Малики. Возможно, обязанности по иракскому направлению временно перейдут к специальному посланнику США по Сирии Тому Барраку.