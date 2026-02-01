Ричмонд
В МИД указали на важность ограничения военного потенциала Украины

Замглавы МИД Грушко: необходимо учесть планы по приёму Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Ограничение военного потенциала Украины особенно важно в условиях ее намерений быстро войти в состав милитаризирующегося Евросоюза. С подобным мнением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Более того, я могу сказать, что с учетом всех анонсированных планов ускоренного приема Украины в милитаризирующийся стремительно Евросоюз, особое значение имеет ограничение военного потенциала самой Украины», — передает слова Грушко РИА Новости.

Накануне представитель ЕК Гийом Мерсье предупредил, что Еврокомиссия не может гарантировать результат переговоров о вступлении Украины в ЕС и не комментирует идеи назначить конкретную дату для этого.

При этом ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что оказание поддержки Украине привело к ослаблению Европейского союза. Он выразил уверенность, что Европа была успешной и до этого, но совершила стратегическую ошибку, разорвав связи с Москвой и поставив на первое место помощь Киеву.

