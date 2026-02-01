«Более того, я могу сказать, что с учетом всех анонсированных планов ускоренного приема Украины в милитаризирующийся стремительно Евросоюз, особое значение имеет ограничение военного потенциала самой Украины», — передает слова Грушко РИА Новости.
Накануне представитель ЕК Гийом Мерсье предупредил, что Еврокомиссия не может гарантировать результат переговоров о вступлении Украины в ЕС и не комментирует идеи назначить конкретную дату для этого.
При этом ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что оказание поддержки Украине привело к ослаблению Европейского союза. Он выразил уверенность, что Европа была успешной и до этого, но совершила стратегическую ошибку, разорвав связи с Москвой и поставив на первое место помощь Киеву.