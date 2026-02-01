Ричмонд
Имя Жириновского пять раз встречается в опубликованных файлах Эпштейна

В опубликованных Минюстом США документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна неожиданно обнаружились упоминания экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Имя российского политика встречается в архиве пять раз — речь идёт о подборке аналитических и публицистических материалов о российской политике.

Источник: Life.ru

Как следует из документов, Жириновский фигурирует в статьях авторитетных изданий The Economist и Foreign Affairs. В этих текстах он упоминается в одном ряду с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и главой «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

При этом связь экс-главы ЛДПР с самим Эпштейном в опубликованных файлах не прослеживается. Почему именно эти материалы оказались в массиве документов, обнародованных Минюстом США, не ясно.

Ранее Life.ru писал, что в новых материалах по делу Джеффри Эпштейна имя Дональда Трампа упоминается более 3000 раз. Минюст США опубликовал свыше трёх миллионов страниц документов с задержкой более месяца. В архив вошла переписка Эпштейна с известными политиками, бизнесменами и представителями британской королевской семьи.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

