Имя Жириновского пять раз встречается в опубликованных файлах Эпштейна

Ранее Life.ru писал, что в новых материалах по делу Джеффри Эпштейна имя Дональда Трампа упоминается более 3000 раз. Минюст США опубликовал свыше трёх миллионов страниц документов с задержкой более месяца. В архив вошла переписка Эпштейна с известными политиками, бизнесменами и представителями британской королевской семьи.