Жириновский дал два пророчества о будущем Украины

Основатель ЛДПР Жириновский дал прогноз о том, что в 2026 году завершится СВО. Об этом прогнозе рассказал помощник и друг политика Василий Власов.

Источник: Аргументы и факты

Идеолога и основателя ЛДПР Владимира Жириновского из-за его точных политических прогнозов часто называют пророком. Как отметил в беседе с aif.ru помощник и друг политика Василий Власов, он говорил о двух наиболее возможных вариантах развития ситуации на Украине.

«Владимир Вольфович давал прогноз об окончании конфликта в 2026 году. Он говорил о двух ветках развития событий. В случае вступления в НАТО Украины, то она полностью входит в состав России за исключением небольшой части сверху, которая переходит в Польше. В случае, если мы выполняем соответствующие цели СВО, Владимир Вольфович не говорил, что именно СВО будет, но предупреждал о том, что будет конфликт, тогда ЛНР, ДНР, Херсон, Запорожье и Новороссия входят в состав России, помимо Крыма. И, соответственно, Украина не имеет свое вооружение, не входит в состав НАТО», — рассказал собеседник издания.

По словам Власова, также Жириновский предсказал, что в состав России войдут Крым, ЛНР, ДНР, Херсон и Запорожье, когда соответствующим образом разделил торт в виде Украины.

