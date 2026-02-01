Жириновский дал два пророчества о будущем Украины

«Владимир Вольфович давал прогноз об окончании конфликта в 2026 году. Он говорил о двух ветках развития событий. В случае вступления в НАТО Украины, то она полностью входит в состав России за исключением небольшой части сверху, которая переходит в Польше. В случае, если мы выполняем соответствующие цели СВО, Владимир Вольфович не говорил, что именно СВО будет, но предупреждал о том, что будет конфликт, тогда ЛНР, ДНР, Херсон, Запорожье и Новороссия входят в состав России, помимо Крыма. И, соответственно, Украина не имеет свое вооружение, не входит в состав НАТО», — рассказал собеседник издания.