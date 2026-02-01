Трамп: Иран ведет серьезные переговоры с США

«Можно заставить их договориться о сделке, которая будет удовлетворительной: без ядерного оружия. Они должны сделать это, я не знаю, если они сделают. Но они разговаривают с нами, серьезно разговаривают», — сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).
Ранее в интервью Fox News президент США уже сообщал, что Тегеран ведет переговоры с Тегераном. Тогда он указал, что к берегам Ирана направляется «большой флот».
