Трамп: Иран ведет серьезные переговоры с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран ведет серьезные переговоры с Вашингтоном. Он также выразил надежду на то, что Иран согласится на выработку приемлемого для США соглашения.

Источник: Reuters

«Можно заставить их договориться о сделке, которая будет удовлетворительной: без ядерного оружия. Они должны сделать это, я не знаю, если они сделают. Но они разговаривают с нами, серьезно разговаривают», — сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Ранее в интервью Fox News президент США уже сообщал, что Тегеран ведет переговоры с Тегераном. Тогда он указал, что к берегам Ирана направляется «большой флот».

