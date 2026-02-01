Уитакер назвал мирную сделку первым шагом в решении кризиса на Украине

«Мирная сделка, которая в конечном итоге является первым шагом, очень сложна. Речь идёт о территориях, об установлении границ, о контроле над ними, о контроле над прекращением огня», — сказал он.
Уитакер отметил, что стороны продолжают добиваться хорошего прогресса. Он смотрит оптимистично на перспективу заключения соглашения. Но для этого необходимо согласие обеих сторон.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что достигнуто общее понимание по гарантиям безопасности для Украины. Они включают размещение небольшого европейского контингента. В основном речь идёт о французских военных, однако при поддержке США. Без неё гарантии не будут считаться эффективными.
