Американский конгрессмен призвал туристов срочно бежать с Кубы

Американский конгрессмен-республиканец Карлос Гименес призвал туристов немедленно покинуть Кубу, сославшись на угрозы со стороны администрации президента Дональда Трампа.
В своём сообщении в социальной сети X он предупредил об опасности поездок на «коммунистическую Кубу».
Ранее, 30 января, Трамп объявил в США чрезвычайное положение в связи с предполагаемой угрозой национальной безопасности со стороны Кубы, заявил о прекращении поставок венесуэльской нефти на остров и пригрозил санкциями другим странам, которые продолжат топливные поставки.
Ранее сообщалось, что Захарова ответила на «чрезвычайный» указ США по Кубе.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.