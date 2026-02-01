Ричмонд
По делу о теракте на Крымском мосту заочно арестовали командующего ВМС Украины

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Суд в Москве заочно арестовал командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу по делу о подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, он объявлен в розыск.

Источник: РИА "Новости"

«Неижпапе, гражданину Украины, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в документах. В них указано, что он еще 2 мая 2022 года был объявлен в международный розыск по другому уголовному делу — об организации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Заочный арест был обжалован в апелляционной инстанции Мосгорсуда, который признал решение столичного суда законным, оно вступило в силу.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше