Трамп признал, что США не обсуждали с Венесуэлой ее доходы от продажи нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не обсуждал с Каракасом вопрос о доле доходов Венесуэлы от продажи нефти.
Отвечая на вопросы журналистов, он выразил уверенность, что в настоящее время отношения между двумя странами складываются очень хорошо.
Напомним, что в Каракасе состоялся приём специального представителя США Лауры Догу, в ходе которого с ней обсуждалась дорожная карта сотрудничества.
Ранее сообщалось, что американский конгрессмен призвал туристов срочно бежать с Кубы.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.