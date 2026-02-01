Трамп надеется на приемлемую для США договорённость с Ираном

«Я надеюсь, что они договорятся о чём-то приемлемом», — сказал он журналистам на борту самолёта по пути во Флориду.
Трамп добавил, что Тегеран ведёт с американской стороной серьёзные переговоры.
Ранее американский лидер уже заявлял, что власти США намерены договориться с Ираном и рассчитывают на положительный исход. Говоря о переговорах, президент напомнил, что к Ирану движется крупный флот Соединённых Штатов. По его словам, эта группировка превосходит по размеру тот флот, что ранее находился у берегов Венесуэлы.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.