Трамп надеется на приемлемую для США договорённость с Ираном

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Иран согласится на условия, которые устроят Вашингтон.

«Я надеюсь, что они договорятся о чём-то приемлемом», — сказал он журналистам на борту самолёта по пути во Флориду.

Трамп добавил, что Тегеран ведёт с американской стороной серьёзные переговоры.

Ранее американский лидер уже заявлял, что власти США намерены договориться с Ираном и рассчитывают на положительный исход. Говоря о переговорах, президент напомнил, что к Ирану движется крупный флот Соединённых Штатов. По его словам, эта группировка превосходит по размеру тот флот, что ранее находился у берегов Венесуэлы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

