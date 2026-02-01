МИД Турции осудил атаки Израиля на сектор Газа

В заявлении министерства подчёркивается, что атаки произошли в момент, когда мирный процесс вокруг Газы, как утверждается, вступил в новый этап. В ведомстве считают, что такие действия подрывают международные усилия по снижению напряжённости и обеспечению стабильности в регионе, а также свидетельствуют об отсутствии стремления к мирному урегулированию.