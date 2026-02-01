МИД Турции осудил атаки Израиля на сектор Газа

Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением ударов Израиля по сектору Газа, нанесённых в течение текущего дня, а также указало на продолжающиеся, по его оценке, нарушения режима прекращения огня. Материал издания Hürriyet перевел aif.ru.
В заявлении министерства подчёркивается, что атаки произошли в момент, когда мирный процесс вокруг Газы, как утверждается, вступил в новый этап. В ведомстве считают, что такие действия подрывают международные усилия по снижению напряжённости и обеспечению стабильности в регионе, а также свидетельствуют об отсутствии стремления к мирному урегулированию.
Отдельное внимание в заявлении уделено необходимости соблюдения Израилем всех положений мирного плана, утверждённого резолюцией Совета Безопасности ООН. Речь идёт, в частности, о поддержании режима прекращения огня и беспрепятственном доступе гуманитарной помощи в Газу, а также о роли международного сообщества в содействии продвижению мирного процесса.
Ранее стало известно, что по меньшей мере 30 человек, включая детей, погибли в результате ударов израильских войск по сектору Газа. Отмечается, что среди погибших есть две женщины и шесть детей.