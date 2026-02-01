Миколог Дьяков сказал о галюциногенных грибах, которые съел Стармер в Китае

«Вещества и соединения, которые содержатся в грибах, влияют на нервную систему по-разному. Знаю историю, когда несколько человек съели такие грибочки и реакция была совершенно полярной, от восторженного песнопения до агрессии с топорами. То есть это все очень индивидуально», — объяснил собеседник издания.