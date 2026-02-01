Миколог Дьяков сказал о галюциногенных грибах, которые съел Стармер в Китае

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и сопровождавшая его делегация во время визита в Пекин попробовали грибное блюдо цзяньшоуцин. Как утверждают СМИ, при определённом способе приготовления грибы, которые входят в его состав, могут вызывать галлюцинации. Эту информацию оценил для aif.ru миколог Максим Дьяков.
«В Китае производится более 100 видов грибов. Все они вполне себе нормальные, съедобные, без посторонних эффектов. Другой вопрос, что в ресторане мог быть спецзаказ. Может быть, об эффекте заявили для рекламы, маркетинговый ход для привлечения внимания», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что грибов-галлюциногенов очень много.
«Вещества и соединения, которые содержатся в грибах, влияют на нервную систему по-разному. Знаю историю, когда несколько человек съели такие грибочки и реакция была совершенно полярной, от восторженного песнопения до агрессии с топорами. То есть это все очень индивидуально», — объяснил собеседник издания.
Как стало известно ранее, блюдо с галлюциногенными грибами пользуется популярностью у западных политиков, посещающих Пекин. Помимо Стармера его попробовала в 2023 году Джанет Йеллен, на тот момент являвшаяся министром финансов США.