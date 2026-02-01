Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полковник ВСУ играл в азартные игры на деньги бойцов, заявил военнопленный

Военнопленный Вячеслав Танцюра, служивший в 425-м полку ВСУ «Скала», заявил РИА Новости о злоупотреблениях со стороны командира.

Военнопленный Вячеслав Танцюра, служивший в 425-м полку ВСУ «Скала», заявил РИА Новости о злоупотреблениях со стороны командира.

По его словам, полковник по фамилии Гаркавый (или Каркавый) систематически отбирал банковские карты у бойцов перед их отправкой на позиции и использовал их для игры в азартные игры через спутниковый интернет Starlink.

Когда возникали проблемы со связью, мешавшие игре, офицер избивал дежурного связиста.

Ранее сообщалось, что в Раде обвинили Сырского во лжи о «спасении» солдат.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.