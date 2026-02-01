Военнопленный Вячеслав Танцюра, служивший в 425-м полку ВСУ «Скала», заявил РИА Новости о злоупотреблениях со стороны командира.
По его словам, полковник по фамилии Гаркавый (или Каркавый) систематически отбирал банковские карты у бойцов перед их отправкой на позиции и использовал их для игры в азартные игры через спутниковый интернет Starlink.
Когда возникали проблемы со связью, мешавшие игре, офицер избивал дежурного связиста.
Ранее сообщалось, что в Раде обвинили Сырского во лжи о «спасении» солдат.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.