Трамп заявил, что ведёт серьёзные переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран ведёт переговоры с Вашингтоном. Этой темы он коснулся, общаясь с представителями прессы на борту своего самолёта во время полёта во Флориду.
«Они ведут с нами переговоры, серьезные переговоры», — сказал Трамп.
Американский лидер выразил надежду на достижение договорённости, которая станет приемлемой для США.
«Я надеюсь, что они договорятся о чем-то приемлемом», — резюмировал политик.
Накануне Трамп призвал Иран к продолжению переговоров по ядерной сделке, пригрозив применением силы.
В то же время президент США выразил надежду, что ситуация с Ираном не дойдет до применения военной силы.
Также американский лидер сообщил, что к иранским берегам направляется крупная армада, превышающая контингент, который был у Венесуэлы.
На фоне событий вокруг Ирана востоковед Макаренко допустил, что США могут похитить аятоллу Хаменеи, как Мадуро.