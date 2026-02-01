Ричмонд
Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров с европейскими лидерами по поводу Гренландии. По его словам, стороны придерживаются одних позиций «по многим вещам».

Источник: Reuters

«Мы начали переговоры. Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех. С точки зрения национальной безопасности это очень важная сделка. Думаю, мы заключим сделку», — сказал Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США должны получить контроль над Гренландией для обеспечения национальной безопасности. 22 января прошли переговоры президента США и генсека НАТО Марка Рютте. По информации Axios, они обсудили возможное соглашение по Гренландии, которое позволит Соединенным Штатам усилить военное присутствие на острове и получить привилегии при добыче полезных ископаемых.

