Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии

«Мы начали переговоры. Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех. С точки зрения национальной безопасности это очень важная сделка. Думаю, мы заключим сделку», — сказал Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США должны получить контроль над Гренландией для обеспечения национальной безопасности. 22 января прошли переговоры президента США и генсека НАТО Марка Рютте. По информации Axios, они обсудили возможное соглашение по Гренландии, которое позволит Соединенным Штатам усилить военное присутствие на острове и получить привилегии при добыче полезных ископаемых.