Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли за январь более 38,5 тыс. военнослужащих в зоне СВО

Потери украинской армии в январе оказались одними из самых крупных за последнее время. По подсчётам ТАСС на основе официальных сводок Минобороны России, за первый месяц года ВСУ лишились более 38,5 тысячи человек убитыми и ранеными.

Источник: Life.ru

Только с 1 по 9 января украинская сторона потеряла 11 355 военнослужащей, с 10 по 16 января — ещё 8 695 человек. В период с 17 по 23 января потери ВСУ составили 8 810 военнослужащих, а с 24 по 31 января — 9 785. В сумме общее число потерь противника достигло 38 645 человек.

Наибольший урон, по информации военного ведомства, ВСУ понесли в зоне ответственности российской группировки «Центр».

Ранее Life.ru писал, что в январе Российская армия освободила 24 населённых пункта в зоне спецоперации. Больше всего территорий было взято под контроль в Запорожской области, а также в ДНР, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.