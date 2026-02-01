ВСУ потеряли за январь более 38,5 тыс. военнослужащих в зоне СВО

Только с 1 по 9 января украинская сторона потеряла 11 355 военнослужащей, с 10 по 16 января — ещё 8 695 человек. В период с 17 по 23 января потери ВСУ составили 8 810 военнослужащих, а с 24 по 31 января — 9 785. В сумме общее число потерь противника достигло 38 645 человек.
Наибольший урон, по информации военного ведомства, ВСУ понесли в зоне ответственности российской группировки «Центр».
Ранее Life.ru писал, что в январе Российская армия освободила 24 населённых пункта в зоне спецоперации. Больше всего территорий было взято под контроль в Запорожской области, а также в ДНР, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.
