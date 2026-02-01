Трамп допустил возможность подачи иска к наследникам Эпштейна

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности предъявления судебного иска к наследникам осуждённого за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он заявил журналистам на борту самолёта, направлявшегося во Флориду.
В пятницу заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил, что Министерство юстиции обнародовало более трёх миллионов страниц документов, связанных с расследованием деятельности Эпштейна.
Ранее сообщалось, что в файлах по делу Эпштейна содержится запись о том, что Трамп насиловал 13-летних девочек.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.