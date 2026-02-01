Ричмонд
Трамп заявил, что начались переговоры по Гренландии

Президент США надеется заключить «хорошую сделку для всех» по Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты начали переговоры по Гренландии. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. Политик сказал это, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Трамп выразил надежду, что сделка устроит все договаривающиеся стороны.

«Мы начали переговоры. Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех. С точки зрения национальной безопасности это очень важная сделка. Думаю, мы заключим сделку», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США получат права на Гренландию бессрочно и будут делать все, что захотят.

Напомним, экс-дипломат Кнайсль заявила, что президент США Дональд Трамп может стремиться к присоединению Гренландии ради места в учебниках истории.

В то же время в США осудили Трампа за попытки захватить Гренландию, сравнив его поведение с поведением четырёхлетнего ребёнка.

На этом фоне Гренландия может изучить возможность возвращения в ЕС для укрепления безопасности на фоне угроз со стороны США.

