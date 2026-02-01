Ричмонд
Мы будем добры: Трамп заявил, что не хочет провоцировать кризис на Кубе

Трамп заявил, что хочет заключить сделку с Кубой, а не кризиса на острове.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает провоцировать гуманитарный кризис на Кубе, но рассчитывает на выработку сделки с этой страной. Этой темы Трамп коснутся в беседе с журналистами.

«Не обязательно доводить дело до гуманитарного кризиса. Думаю, они, вероятно, придут к нам и захотят заключить сделку», — сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты «будут добры» по отношению к островному государству.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что США продолжают давление на Кубу для экономического удушения.

Напомним, Трамп ввёл пошлины на товары стран-поставщиков нефти на Кубу.

Также американский лидер сделал прогноз относительно будущего Кубы. По мнению американского лидера, оно весьма неутешительно и островное государство скоро ждёт провал.

На этом фоне Куба объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за напряженности с США.

