Мы будем добры: Трамп заявил, что не хочет провоцировать кризис на Кубе

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает провоцировать гуманитарный кризис на Кубе, но рассчитывает на выработку сделки с этой страной. Этой темы Трамп коснутся в беседе с журналистами.
«Не обязательно доводить дело до гуманитарного кризиса. Думаю, они, вероятно, придут к нам и захотят заключить сделку», — сказал американский лидер.
Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты «будут добры» по отношению к островному государству.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что США продолжают давление на Кубу для экономического удушения.
Напомним, Трамп ввёл пошлины на товары стран-поставщиков нефти на Кубу.
Также американский лидер сделал прогноз относительно будущего Кубы. По мнению американского лидера, оно весьма неутешительно и островное государство скоро ждёт провал.
На этом фоне Куба объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за напряженности с США.