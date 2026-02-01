Ричмонд
Вашингтон давит на рынок: Трамп хочет посадить Индию и Китай на нефть из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил о подготовке сделки, согласно которой Индия начнёт закупать нефть у Венесуэлы вместо Ирана. Об этом американский лидер сообщил журналистам на борту своего самолёта во время перелёта во Флориду.

Источник: Life.ru

По словам Трампа, концепция соглашения уже проработана, и Вашингтон рассчитывает на смену поставщика для одного из крупнейших мировых импортёров энергоресурсов. Он также выразил надежду, что к закупкам венесуэльской нефти может подключиться и Китай, что, по его мнению, усилит позиции Каракаса на мировом рынке.

При этом хозяин Белого дома уточнил, что вопрос распределения доходов Венесуэлы от экспорта нефти пока остаётся открытым и не обсуждался его администрацией в рамках текущих договорённостей.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пообещал в ближайшее время пригласить разные страны к закупкам венесуэльской нефти. По его словам, речь идёт о запуске масштабных поставок для государств по всему миру.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

