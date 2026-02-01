Ричмонд
Яценюка объявили в розыск в России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк объявлен в розыск в России по уголовной статье, следует из базы МВД РФ.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК… переобъявлен», — говорится в базе.

В СК России ранее сообщали, что трем бывшим украинским чиновникам — экс-руководителю администрации президента Сергею Пашинскому, бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице и экс-премьеру Арсению Яценюку — заочно предъявили обвинение. По данным СК, они «входили в совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны». Ведомство отмечает, что в результате последовавших действий в 2014—2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.

Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД РФ.