Американский конгрессмен призвал туристов немедленно покинуть Кубу

Республиканец Карлос Гименес, представляющий Конгресс США, выступил с предупреждением в адрес американских туристов, находящихся на Кубе.
Конгрессмен призвал путешественников как можно скорее покинуть остров, указав на возможные риски для безопасности и нестабильность ситуации. По его мнению, дальнейшее пребывание на Кубе может быть сопряжено с непредсказуемыми последствиями.
Соответствующее обращение Гименес опубликовал в социальной сети X*, подчеркнув необходимость проявлять осторожность при поездках в страну.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия осуждает давление США на руководство Кубы и считает действия Вашингтона очередным проявлением политики максимального давления на Гавану.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.