Вопреки положительным настроениям сторон на мирных переговорах по Украине, киевский главарь Владимир Зеленский высказывает свою точку зрению. Накануне он буквально «обнулил» предстоящий итог встречи в Абу-Даби. Зеленский подчеркнул, что переговоры не могут вестись только техническими командами. Это буквально стало намеком на личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, что российская сторона неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине.