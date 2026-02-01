Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры со американским коллегой Стивом Уиткоффом в Майами. Об этом Дмитриев написал в соцсети X.
«Конструктивная встреча с миротворческой делегацией США. Также продуктивное обсуждение (вопроса) американо-российской экономической рабочей группы», — говорится в сообщении.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию спецпосланника президента США о переговорах.
До этого переговоры во Флориде оценил Уиткофф. По его заявлению, встреча Дмитриева с американской стороной по украинскому урегулированию прошла конструктивно.
Американскую делегацию тогда представляли Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и советник Белого дома Джош Грюнбаум.
«Нас воодушевила эта встреча, она показывает, что Россия работает над обеспечением мира на Украине», — написал тогда Уиткофф в X.
В это же время глава РФПИ Дмитриев также сообщил о конструктивной встрече и продуктивном обсуждении экономических вопросов с американской делегацией.
Сам визит Дмитриева состоялся накануне нового раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби 1 февраля. США участвовали в прошлой встрече 23−24 января, которая проходила в закрытом формате. Тогда стороны впервые напрямую обсудили мирный план, согласуемый Вашингтоном с октября 2025 года.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход переговоров России, США и Украины. По словам официального представителя Кремля, трехсторонние переговоры стали прогрессом.
Вопреки положительным настроениям сторон на мирных переговорах по Украине, киевский главарь Владимир Зеленский высказывает свою точку зрению. Накануне он буквально «обнулил» предстоящий итог встречи в Абу-Даби. Зеленский подчеркнул, что переговоры не могут вестись только техническими командами. Это буквально стало намеком на личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, что российская сторона неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине.