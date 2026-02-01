Владимира Жириновского, основателя ЛДПР, после его ухода из жизни стали вспоминать не только как яркого оратора, но и как человека, чьи политические прогнозы демонстрируют пугающую точность. Особенно это касается ситуации вокруг Украины. Его помощник и многолетний друг Василий Власов в эксклюзивной беседе подробно рассказал о тех пророчествах, которые уже стали реальностью, и о тех, что, по его мнению, ещё сбудутся. Удивительная способность политика анализировать мировые процессы и видеть их развитие на годы вперед заставляет многих называть его не иначе как политическим провидцем.
Торт в цветах украинского флага: символичное разрезание карты страны.
Одно из самых известных и наглядных предсказаний Жириновского связано с, казалось бы, обычным тортом. Василий Власов вспоминает эту историю, которая сегодня кажется пророческой.
«Мне очень запомнилась история с тортом в виде Украины, который был покрыт кремом в цветах украинского флага. Владимир Вольфович разрезал этот торт ножом, отделив границу тех территорий, которые должны войти в состав России. Тогда речь шла о Крыме, ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье», — поделился он.
Этот символичный жест, совершённый несколько лет назад, сегодня воспринимается как точное предвидение событий, связанных с проведением референдумов и последующим вхождением этих регионов в состав Российской Федерации.
Эфир на НТВ: спор о «неправильной» карте.
Ещё один яркий эпизод, который упоминает помощник политика, связан с телевизионным эфиром на НТВ. В студии обсуждали карту, опубликованную тогда неким интернет-изданием, где часть украинских регионов уже была показана в составе России.
«Это был год 2010−2012… Темой выпуска была история, связанная с тем, что какое-то интернет-издание опубликовало карту, где у Украины меньше регионов, чем было на тот момент, а эти регионы были указаны в составе России. И вот участники проекта спорили, как будет дальше развиваться ситуация. Владимир Вольфович сказал, что может быть согласен с тем, что эта карта не правдивая, у России должно быть больше территории Украины, неправильно коллеги на Западе эту карту нарисовали», — отметил Власов.
В этом споре, в частности, Жириновский не просто критиковал карту, а фактически указывал на её «неточность» в пользу России, что в контексте сегодняшних дней выглядит как ещё одно подтверждение его далеко идущего прогноза.
Два сценария для Киева: что ждёт Украину в 2026 году.
Но Жириновский смотрел ещё дальше. Василий Власов сообщил, что политик давал конкретный прогноз о завершении нынешнего конфликта, обозначив при этом два возможных сценария в зависимости от действий Запада и Украины.
«Владимир Вольфович давал прогноз об окончании конфликта в 2026 году. Он говорил о двух ветках развития событий. В случае вступления в НАТО Украины, то она полностью входит в состав России за исключением небольшой части сверху, которая переходит в Польше. В случае, если мы выполняем соответствующие цели СВО… тогда ЛНР, ДНР, Херсон, Запорожье и Новороссия входят в состав России, помимо Крыма. И, соответственно, Украина не имеет свое вооружение, не входит в состав НАТО», — рассказал собеседник издания.
Таким образом, по версии Власова, Жириновский предрекал разрешение ситуации к 2026 году, причём в любом из сценариев суверенитет Украины в её нынешних границах ставился политиком под большой вопрос.
Путин, Трамп и Си: кто на самом деле решит судьбу Украины.
Одним из ключевых элементов видения Жириновского была уверенность в том, что будущее Украины — это вопрос глобальной политики, который будут решать великие державы, а не сама Украина. Василий Власов подчеркнул эту мысль, озвученную политиком много лет назад.
«У Владимира Вольфовича было много ярких высказываний об Украине. В основном была идея, что судьбу Украины будут решать не украинцы, а Россия, Китай и Соединенные Штаты Америки. Владимир Вольфович говорил, что Путин, Трамп и Си договорятся между собой, как великие державы, и разрешат украинский конфликт», — рассказал помощник.
Этот прогноз перекликается с современными разговорами о возможных форматах будущих переговоров и той ключевой роли, которую в их организации могут сыграть именно Россия, США и Китай.
Не только Украина: сбывающиеся предсказания о Ближнем Востоке.
Василий Власов также напомнил, что дар предвидения Жириновского не ограничивался украинской темой. Ранее помощник раскрывал его точные прогнозы по ситуации в Иране, Сирии и Ливии.
Он отмечал, что Жириновский «предсказал израильский удар и то, как именно будет происходить столкновение» и подчеркнул, что «события в Сирии, Ливии, а теперь и в Иране начинают развиваться именно так, как и предсказывал Владимир Вольфович». Это говорит о том, что политик обладал системным пониманием мировых процессов, что и позволяло ему с такой точностью строить прогнозы на годы вперёд.
Судьба Украины, по мнению Василия Власова, продолжает развиваться по тем траекториям, которые были очерчены Владимиром Жириновским. Его высказывания, когда-то казавшиеся радикальными или даже эпатажными, сегодня становятся предметом для анализа удивительных совпадений в современной геополитической реальности России и мира.