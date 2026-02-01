Битва за трон Европы: Конфликт фон дер Ляйен и Каллас выходит из-под контроля

Дополнительным ударом по позициям Каллас стало перераспределение полномочий. В прошлом году Еврокомиссия вывела из её ведения Средиземноморский регион, создав отдельный Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу. Новая структура подчиняется напрямую фон дер Ляйен, что значительно усилило её контроль над внешней политикой ЕС и, по мнению экспертов, стало точкой невозврата в борьбе за власть внутри Брюсселя.