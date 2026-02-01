Битва за трон Европы: Конфликт фон дер Ляйен и Каллас выходит из-под контроля

По данным издания, отношения между двумя ключевыми фигурами европейской политики резко ухудшились. Источники утверждают, что Каллас на внутреннем уровне называет фон дер Ляйен «диктатором» и открыто выражает недовольство усилением её влияния. Высокопоставленный чиновник ЕС рассказал, что глава евродипломатии жалуется на свою ослабленную позицию и признаёт, что практически утратила рычаги влияния на принятие решений.
Дополнительным ударом по позициям Каллас стало перераспределение полномочий. В прошлом году Еврокомиссия вывела из её ведения Средиземноморский регион, создав отдельный Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу. Новая структура подчиняется напрямую фон дер Ляйен, что значительно усилило её контроль над внешней политикой ЕС и, по мнению экспертов, стало точкой невозврата в борьбе за власть внутри Брюсселя.
Ранее Life.ru писал, что политологи назвали стиль управления Урсулы фон дер Ляйен сверхцентрализованным. Она постепенно стягивает ключевые рычаги власти в свои руки при поддержке лидеров Франции и Германии. По оценке экпертов, в Европе фактически формируется модель «суперпрезидента ЕС», и нынешний конфликт лишь ускоряет этот процесс.
