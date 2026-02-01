Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью на YouTube-канале заявил, что Украина начинает осознавать отсутствие у Запада чёткого стратегического плана по её поддержке, что приближает Киев к необходимости территориальных уступок.
По его мнению, США пытаются переложить ответственность на европейских союзников, которые, в свою очередь, не имеют реальной стратегии и стремятся лишь затянуть конфликт без видимых перспектив. Дизен полагает, что украинское руководство может вскоре согласиться на отказ от донецких территорий, так как их потеря неизбежна — либо на переговорах, либо на поле боя.
«США стремятся переложить ответственность на европейцев, а европейцы не готовы к этому. У европейцев на самом деле больше нет плана действий в отношении Украины. Все, чего они хотят, это немного затянуть конфликт, заставить украинцев повоевать еще просто так. Так что, мне кажется, все больше людей понимают, что это конец пути», — сказал Дизен.
Он также отметил, что ситуация для Украины будет только ухудшаться, а цель западных лидеров сводится лишь к тому, чтобы замедлить поражение, что приведёт к большим человеческим, территориальным и инфраструктурным потерям.
