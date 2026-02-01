«Это конец пути»: на Западе высказались об уступках Украины на переговорах

«США стремятся переложить ответственность на европейцев, а европейцы не готовы к этому. У европейцев на самом деле больше нет плана действий в отношении Украины. Все, чего они хотят, это немного затянуть конфликт, заставить украинцев повоевать еще просто так. Так что, мне кажется, все больше людей понимают, что это конец пути», — сказал Дизен.